Catania, in via Proserpina raccolta spazzatura "dimenticata" da 6 giorni

Catania - In via Proserpina è il 6° giorno che non ritirano la spazzatura, ma tutto ciò rientra nella purtroppo normale indecorosa indecenza della gestione del Comune di Catania. Tre giorni fa mi è anche pervenuta la cartella di pagamento del saldo 2018 della tassa comunale per la raccolta dei rifiuti. Che indecenza e che sfacciataggine!

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870