Catania, via Ingrassia: meno ritiri, più inciviltà

Via Ingrassia a Catania, prospiciente facoltà di Fisica, zona policlinico, accanto a una scuola. Servizio di raccolta rifiuti non passa da giorni e strada utilizzata come discarica da cittadini incivili.

