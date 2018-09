Catania, via Rosina Anselmi: "E' indecente come ci costringono a vivere"

16/09/18 ore 22.00 Via Rosina Anselmi, alle spalle della Questura, circondata da palazzi, in pieno centro abitato. È veramente vergognoso e indecente come ci costringono a vivere. Da venire a vedere, c'è una vera discarica, qui si possono trovare anche pezzi di mobili e a volte anche tv, frigoriferi o qualsiasi scarto di costruzioni, compreso porte e finestre comprese di vetri.

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870