Catania: intervento dei pompieri al viale Lainò

Al sig. Sindaco del Comune di Catania, sig. Assessore all'Ecologia. Dopo il terzo e inascoltato appello per liberare dai rifiuti posti a ridosso del viale Laino' e dall'ingresso del condominio Porto Ulisse ecco in foto il risultato. L'intervento dei pompieri per evitare il peggio. 14.53 martedì 18.09.2018.

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870