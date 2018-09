Catania, via Beccaria: "dove sono i Vigili Urbani?"

In via Beccaria, davanti una nota agenzia immobiliare, ormai è impossibile camminare anche sul marciapiede, per non parlare delle auto parcheggiate in doppia fila. Le pattuglie dei vigili urbani si vedevano solo in occasione delle partite di calcio. Le forze dell'ordine vanno dove gli viene detto di andare, eppure la mattina presidiano l'ingresso della scuola Majorana, che dista pochi metri da suddetta agenzia. Che abbiano bisogno di un controllo dall'oculista?

Adriana D'Ambra

