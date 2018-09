Catania: una incomprensibile manifestazione di inciviltà

Ci troviamo a Catania inizio Via Gambino lato Piazza Stesicoro. È inaccettabile che ciò possa accadere e chi non è di qui o gli stranieri non penseranno che tutto ciò è dovuto ad un disservizio pubblico ma una incomprensibile manifestazione di inciviltà di chi ha deposto questi rifiuti. Questo non è il modo giusto di protestare perché i primi ad essere criticati ed etichettati in maniera poco educata saranno loro.

