Maltempo: lago in piena curva alla circonvallazione di Trecastagni

Siamo sulla circonvallazione di Trecastagni e tutte le volte che piove si forma un lago in piena curva. Prego il commissario di constatare e intervenire al più presto. Le periferie sono abbandonate come anche via Madonna dell'indirizzo.

