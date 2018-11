Catania, auto usata come ricovero di sporcizie in Via De Cosmi: "Rimuovetela"

Segnalo quest'auto "sofferente" da anni e nessun vigile urbano attento a rimuoverla. All'interno di codesta si trovano cianfrusaglie e sporcizia. E' posteggiata in via De Cosmi, senza assicurazione ed è un pericolo per la salute pubblica, un ricovero di sporcizie dobbiamo rimuoverla.

