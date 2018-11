Catania: illuminazione stradale a singhiozzo nel quartiere Picanello

Caro Sig Sindaco, vorrei segnalarle che da circa un mese nel quartiere di Picanello (via G. Finocchiaro, via Mirko, via Caduti del Lavoro ecc.) combattiamo con il malfunzionamento dell'illuminazione stradale, aggiustano le luci un giorno e poi per due-tre giorni buio, per esempio anche ieri e adesso siamo al buio. Io domani per l'ennesima volta farò la segnalazione.

Mi chiedo se chi deve assicurare il servizio fa il suo dovere e se qualcuno verifica che lo faccia.

Giuseppe Agostino

