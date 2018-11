Catania, rifiuti ingombranti in strada da quasi una settimana: "A che serve la prenotazione"?

Vorrei fare conoscere la mia esperienza con la nuova ditta ritiro Spazzatura Ingombrante. In data 10 ottobre 2018 ho telefonato per far ritirare un armadio smontato e un avvolgibile di bambù in Via Celeste a Catania, per risposta mi hanno detto che avrei dovuto aspettare fino il 16 di novembre. Ebbene il 15 ho ritelefonato per conferma ho ricevuto la risposta di metterlo fuori giorno 16 alle ore 21. Da quel giorno telefono tutti i giorni perché è ancora qui. Se per caso qualcuno si fa male di chi è la colpa. Perché il marciapiede è piccolo e nella strada ci sono molti bambini e anziani. Poi ci lamentiamo che Catania è sporca ma non certo per i cittadini!

Giovanni Milazzo

