Adrano: la raccolta differenziata funziona ma non tutti la rispettano

Sono un cittadino di Adrano vorrei segnalare che da mesi facciamo la raccolta differenziata dei rifiuti e gli operatori ecologici ogni mattina passano regolarmente a ritirarla, ma ancora qualche cittadino incivile butta i rifiuti senza preoccuparsene, fra la Via San Filippo angolo Via Russo, al centro storico. Chiedo alla Polizia municipale di Adrano che fa il servizio di Pattuglia nel zona, di effettuare gli opportuni controlli sia nel luogo segnalato che in tutto il territorio cittadino.

