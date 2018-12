Catania, Via Asiago: spazzatura raccolta al 70%

Già la città non brilla di suo, ma gli addetti alla raccolta della spazzatura nel prendere i sacchetti lasciano, anzi buttano a terra, tanta spazzatura che naturalmente rimane lì per giorni e giorni. Un po' di attenzione no? Parliamo di Via Asiago piena Piazza Europa e per tutta la via la stessa scena.

Secondo me chi non è adatto a questo lavoro, o lo fa malvolentieri, dovrebbe trovarsi un altro lavoro.

