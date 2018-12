Catania: ennesima via del centro storico totalmente abbandonata

Vorrei segnalare l'ennesima via del centro storico di Catania totalmente abbandonata dall'amministrazione locale: via Ghiaioti. Questa via che collega Via Acquedotto Greco con Via delle Medaglie d'Oro, con una bellissima visuale su una antica ciminiera è preda di persone incivili che parcheggia la propria auto non solo in senso vietato ma anche contromano, impedendo oltre il normale flusso di auto che da Via Acquedotto Greco sale verso Via delle Medaglie d'Oro, anche il camminamento a piedi, con il rischio di essere travolti da scooter e auto sfreccianti, soprattutto per i bambini; pur segnalandolo spesso ai Vigili Urbani, mai, dico mai è passata una pattuglia ad elevare multe e sequestrare auto quasi tutte senza assicurazione. Che altro dire? Non ci abbandonate.

