Catania: da mesi la Via Antonino Longo non viene pulita

Desidero conoscere l'operatore ecologico che dovrebbe occuparsi di via Antonino Longo, visto che non si vede ombra da mesi. Ognuno di noi dovrebbe metterci del proprio per mantenere la città pulita, sia noi come cittadini, a maggior ragione chi di dovere, senza che ci sia il bisogno di nessuna segnalazione.

Melo Pellegrino

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870