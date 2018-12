Catania, “Vuoi il mio posto? Prendi il mio handicap”

L'iniziativa dell'amministrazione comunale di lanciare un chiaro segnale a chi occupa, in modo illegale e incivile, i posti auto che spettano ai disabili non è capito da tutti. Come possiamo notare nella foto inviataci da un conducente di auto di disabile, indignato per lo scooter che occupa il parcheggio riservato hai diversamente abili in Via P. Metastasio Piazza Ludovico Ariosto.

