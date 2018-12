Protesta al liceo "Scaduto" di Bagheria: gli studenti occupano la scuola

Come Rete degli Studenti Medi Sicilia sosteniamo la protesta del liceo "Scaduto" di Bagheria, volta a denunciare la pessima condizione in cui versa l'edificio. Gli studenti infatti hanno occupato la scuola con il sostegno di docenti e personale ATA, a causa di gravissimi danni strutturali ed una vergognosa condizione igienico-sanitaria, dovuta ad anni di incuria di cui soffre la struttura scolastica. "Enormi buchi sul soffitto, cavi scoperti, muri rigonfi d'acqua e servizi igienici non funzionanti, non è la prima volta che assistiamo a situazioni simili" dichiara Lucio Lombardo, Coordinatore Regionale della Rete degli Studenti Medi Sicilia. "È il risultato di una persistente noncuranza delle istituzioni, la mancanza di interesse ed investimenti per la scuola pubblica siciliana. Ancora una volta ci troviamo a chiedere un intervento alla Regione Sicilia, intervento che può passare solo dalla messa a punto di una Legge per il Diritto allo Studio che preveda dei fondi reali, tuteli gli studenti e che li coinvolga nei processi decisionali. Legge Regionale di cui abbiamo visto lo scheletro, ma che fino ad ora sembra non contenere finanziamenti adeguati per far fronte ad una condizione di così grande disagio."

