Linguaglossa: gran concerto di Natale con orchestra e coro "Luigi Pirandello"

Lo scorso 18 dicembre, all'interno della Chiesa SS. Antonio e Vito, si è svolto il tradizionale concerto di Natale, dell'orchestra e coro Luigi Pirandello, organizzato dalla Scuola media ad indirizzo musicale di Linguaglossa. Il concerto che ha riscaldato i cuori dei numerosissimi partecipanti, la chiesa si presenta colma, gremita, piena, ogni singolo angolo e/o ogni singolo posto è occupato. Una partecipazione intensa e calorosa che ha sostenuto con significativi applausi gli alunni della scuola. Protagonisti, ancora una volta, sono i 65 mini artisti dell'orchestra fra flauti, chitarra, basso, batteria, pianoforte, tastiere, percussioni e violini e gli altrettanto numerosi componenti del coro, 70 circa, la cosa più curiosa e particolare è rappresentata dal fatto che il più piccolo artista ha soltanto 10 anni e il più grande ne ha 13, un successo ormai fortificato negli anni, una tradizione, una speranza, come spesso sottolinea il dirigente scolastico dott.ssa Venera Marano. Ragazzi che il pomeriggio studiano uno strumento musicale a scuola, che cantano, rafforzando il patrimonio culturale, artistico musicale, che si uniscono e costituisco un'orchestra, uno accanto all'altro col fine nobile di fare musica, di creare insieme una sola voce, una melodia, un canto magico come quello del Natale. Un ringraziamento particolare a padre Salvatore Blanco per la disponibilità e l'accoglienza in chiesa per la realizzazione del concerto. Il programma proposto è un mix di brani tradizionali natalizi, oltre ai brani contemporanei come perfect, viva la vida e amore e capoeira, ma anche le pagine musicali classiche come il canone di pachebel o il minuetto di Bach, non solo Natale ma tanto altro ancora. Soddisfazione, per il lavoro svolto, dei docenti di strumento musicale, M° Antonella Sorbello pianoforte, M° Davide D'amore chitarra, M° Giuseppe Finocchiaro flauto, M° Danilo Mascali violino, M° Carmen Confalone coro, che ogni anno, fra i banchi di scuola, costruiscono nota per nota tutto il repertorio musicale, affiancando con estrema disinvoltura ora i brani classici ora i brani moderni, perché la musica é universale, un linguaggio unico che aggrega, accomuna, unisce, fortifica i valori dello stare insieme, proprio come una famiglia, o meglio, proprio come il Natale.

Prof. Danilo Mascali

