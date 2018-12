Catania circonvallazione: "Siamo veramente messi male. Ognuno fa ciò che gli pare"

Scena frequentissima alla circonvallazione: cambio direzionale di marcia di motoveicoli dai numerosi varchi presenti lungo la strada. In questo caso l'attraversamento avviene sulle strisce pedonali, dopo opportuna chiamata del semaforo. Mai nessun controllo, mai nessuna esemplare sanzione. A Catania siamo ormai veramente messi male. Ognuno fa ciò che gli pare. È diventato veramente pericoloso mettersi al volante, tra chi "telefona guidando" e chi ti ritrovi davanti all'improvviso in piena corsia di sorpasso sbucando da dove non ti aspetti.

Salvo Greco

