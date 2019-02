Catania: manto stradale rattoppato malamente tra le vie Sturzo e Rizzo

Circa 2, 3 giorni di scavi e poi hanno ripristinato in modo selvaggio! Il Comune paga, "profumatamente", a terzi un lavoro non ripristinato a regola d'arte! Il manto stradale è già più basso rispetto a quello esistente e a breve le piogge peggioreranno la situazione. Nessun controllo! Via Luigi Sturzo angolo via Luigi Rizzo.

