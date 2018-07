Messina, mariti violenti: uno denunciato, l'altro arrestato

Castell'Umberto (Messina) - La polizia ha denunciato una uomo di 24 anni di Castell'Umberto (Me) per lesioni e maltrattamenti. L’indagato avrebbe picchiato la sua compagna di 37 anni originaria della Nuova Zelanda, al secondo mese di gravidanza. Durante la lite è salito con le ginocchia sul ventre della donna. Gli agenti, hanno denunciato l’uomo e portato la donna in un luogo protetto.



I carabinieri, invece, hanno arrestato a Messina un cittadino straniero di 54 anni, per minacce e lesioni alla moglie che è stata trasportata al pronto soccorso del Policlinico, dove le è stato riscontrato un trauma facciale. I militari hanno bloccato l'uomo che più volte aveva maltrattato e picchiato la consorte.