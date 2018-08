"Matteo il Vu Cumprà" compare a Giardini in murales di Tvboy

Giardini Naxos (Messina) - Nuova opera di street art a firma Tvboy. Il collettivo artistico colpisce in Sicilia, a Giardini Naxos, con un murales dedicato a Matteo Salvini dal titolo "Matteo il Vu Cumprà". Il ministro dell’Interno è raffigurato in sandali mentre imbraccia il tipico banco utilizzato dai venditori abusivi sulle spiagge, con tanto di teli da mare, orologi e occhiali da sole. «Affinchè ci sia maggiore sicurezza sulle spiagge italiane - scrive il collettivo sul profilo Facebook -. il Ministro degli Interni Matteo Salvini ha deciso di presentarsi in prima linea come rivenditore ambulante di articoli da mare». Tvboy è lo stesso artista che durante le consultazioni del presidente Mattarella ad inizio della nuova legislatura affrescò a Roma l’ormai celebre bacio tra Di Maio e Salvini.

L'ironia del murales fa riferimento ai fondi stanziati dal Viminale per l'operazione "Spiagge sicure", che prevede, tra gli altri aspetti, il contrasto al commercio abusivo e quindi ai venditori ambulanti che vendono mercanzie lungo i litorali. Giardini Naxos rientra tra i quattro Comuni che in Sicilia beneficeranno dei fondi.