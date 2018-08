Anziano muore investito da ambulanza a Letojanni

LETOJANNI (MESSINA) - Un uomo di 85 anni, Lorenzo Sammarco, è morto dopo essere stato investito da un’ambulanza nel parcheggio del Sert in via Mario Arrigo a Letojanni (Me). Ieri sera l’automezzo della Croce della Riviera stava effettuando una retromarcia. L’uomo, che aspettava una persona, ingannava l’attesa raccogliendo delle more quando è stato investito ed è finito contro un muro. La vittima è stata portata in ospedale a Taormina ma è morto. Il giovane che guidava l’ambulanza è stato denunciato per omicidio stradale e gli è stata ritirata la patente.