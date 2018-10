Santa Teresa di Riva: l'airbag esplode da solo, si scontra con l'auto e muore

SANTA TERESA DI RIVA - L’airbag si sarebbe aperto improvvisamente facendo perdere al guidatore - Pietro Russo, 73 anni - il controllo dell’auto - una Renault Clio - che si è scontrata a Santa Teresa di Riva (Messina) con una vettura proveniente dalla direzione opposta. E’ quanto ha riferito alla Polizia municipale la moglie dell’uomo, morto poco dopo il ricovero in ospedale, dove è giunto in elisoccorso. La donna è rimasta ferita ma in modo non grave. Sull'incidente indaga la Polizia municipale che dovrà verificare quanto riferito dalla passeggera.