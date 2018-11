Stretto di Messina, inaugurata la nuova nave Trinacria

MESSINA - E’ stata inaugurata stamani nel porto di Messina la nuova nave Trinacria di Bluferries, controllata di Rete Ferroviaria Italia per il servizio di traghettamento dello Stretto. Lunga 104 metri e larga 18 metri sarà operativa da Dicembre 2018 e offrirà trasporto di passeggeri tra Messina e Villa San Giovanni. Può trasportare fino a 400 persone, 23 Tir, 150 autoveicoli.

Realizzata in Grecia dalla Ocean Freedom Shipping Company Trinacria si caratterizza per le emissioni di CO2 inferiori del 50 percento. «Vorrei sottolineare - ha detto Claudia Cattani Presidente di Rete Ferroviaria Italiana durante il taglio inaugurale del nastro della Nave oggi al molo Norimberga a Messina - anche il basso impatto ambientale di questa nave, realizzata con criteri progettuali moderni che consentiranno di ottenere un risparmio sia in termini di consumo di carburante che in termini di emissioni».

«Trinacria - ha aggiunto Giuseppe Sciumè amministratore delegato di Bluferries - ha una capacità di carico del 50 percento maggiore della nave che sostituirà in esercizio. L’offerta commerciale giornaliera di Bluferries aumenterà del 20 percento».