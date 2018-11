Lipari, centro storico vietato a bici: protesta dei cittadini

LIPARI (MESSINA) - Protesta in bici per dire no all’ordinanza voluta dalla giunta comunale che vieta la circolazione su due ruote a Lipari nel centro storico durante l'avvio dell’isola pedonale. Oltre un centinaio di persone con numerosi bambini ha sfilato nelle vie del centro «per chiedere la modifica dell’ordinanza che vieta il transito di biciclette e l’apertura di un tavolo per un piano per la mobilità sostenibile partecipato e condiviso dai cittadini».

Foto da Il Giornale di Lipari