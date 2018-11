Frontale tra auto e Tir sull'A18 vicino Taormina: un morto

TAORMINA - Gravissimo incidente sull'A18 Messina-Catania all’altezza di Taormina. Intorno alle 16 un uomo ha perso la vita in uno sinistro che ha visto coinvolti un autoarticolato e un'auto all'esterno della galleria Sant'Antonio, prima dello svincolo di Taormina, sulla carreggiata lato monte dove attualmente si circola a doppio senso di marcia. Il mezzo pesante, un'autocisterna che circolava in direzione Messina, si è scontrato frontalmente con una Fiat Panda, sulla quale viaggiava la vittima, che è stata sbalzata sulle barriere all'uscita dal tunnel. Per l'uomo al volante non c'è stato nulla da fare in quanto è deceduto sul colpo.

Nell'incidente sono rimaste coinvolte altre due auto in galleria. Sul posto tre ambulanze del 118 di Taormina, Giardini e Letojanni, la Polizia Stradale di Giardini e i Vigili del Fuoco di Letojanni, che hanno estratto il corpo dell'uomo dall'auto. Altri tre feriti lievi sono stati condotti all'ospedale taorminese. In direzione Catania l'autostrada è stata chiusa poco prima dello svincolo di Taormina: le auto sono state fatte uscire a Taormina percorrendo la corsia di emergenza e deviate sulla Statale 114, dove si sono formate lunghe code, mentre i mezzi pesanti rimangono fermi in coda sull'autostrada. In direzione Messina uscita obbligatoria a Giardini Naxos.