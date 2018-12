Abiti in lavatrice per far sparire tracce rapina in macelleria: arrestato

MESSINA - Ieri sera insieme con un complice avrebbe rapinato, armi alla mano, una macelleria a Messina. Stamattina i carabinieri l’hanno arrestato nella sua abitazione mentre tentava di far partire la lavatrice con dentro gli indumenti indossati durante il colpo per cancellare eventuali tracce.

E’ finito così in manette per rapina aggravata un giovane di 25 anni, L.D.N. La rapina è stata commessa ieri intorno alle 20 nell’esercizio commerciale, in via Consolare Valeria, da due malviventi armati di un fucile con le canne mozzate che si sono fatti consegnare l’incasso e hanno anche perquisito il titolare alla ricerca di altro denaro. I banditi poi sono fuggiti a bordo di uno scooter. Al giovane i carabinieri sono arrivati dopo aver visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona ed aver sentito alcuni testimoni. Il giovane è stato rinchiuso nel carcere di Gazzi. Indagini sono in corso per risalire al complice.