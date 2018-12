Sentenza "Gotha 5" definitiva, arrestati Orazio Salvo e Antonino Genovese

I Carabinieri di Furnari e di Barcellona Pozzo di Gotto hanno arrestato Orazio Salvo, 33enne di Mazzarà Sant’Andrea e Antonino Genevese, 36enne di Barcellona P.G., perché colpiti da un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura Generale di Messina poiché condannati, con sentenza definitiva, per estorsione aggravata dal metodo mafioso.

I provvedimenti di carcerazione sono stati eseguiti dopo il pronunciamento definitivo della Cassazione, dopo i processi scaturiti dall’indagine denominata “Gotha 5”, condotta dai Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto e della Sezione Anticrimine del ROS di Messina.

Orazio Salvo dovrà scontare un residuo di pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione per il concorso nell’estorsione, aggravata dal metodo mafioso, ai danni di una farmacia di Mazzarà Sant’Andrea per avere costretto, con minacce, il titolare a consegnare somme di denaro. Genovese invece dovrà scontare un residuo di pena di 8 mesi per il concorso nell’estorsione, aggravata dal metodo mafioso, ai danni di una discoteca di Milazzo dalla quale otteneva l’ingresso e le consumazioni gratuite.