Mafia nel Messinese, in carcere esponente del clan «barcellonesi»

MESSINA - I carabinieri di Terme Vigliatore (Messina) hanno arrestato un uomo di 33 anni, Munafò Filippo originario di Mazzarà Sant'Andrea, in esecuzione di un ordine di carcerazion, emesso dalla Procura generale presso la Corte di Appello di Messina.

Il provvedimento di carcerazione dà esecuzione alle condanna, confermate con sentenza definitiva della suprema Corte di Cassazione, a seguito del processo scaturito dall'indagine denominata «Gotha 5», condotta dai carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto e della sezione anticrimine del Ros di Messina.

Filippo Munafò, che dovrà scontare un residuo di 3 anni e 6 mesi di reclusione, è stato condannato in via definitiva per associazione mafiosa e detenzione di armi clandestine. L'inchiesta ha svelato la sua appartenenza e il suo contributo alla consorteria mafiosa dei «barcellonesi» e all'articolazione dei cosiddetti «mazzarroti». L’arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto.