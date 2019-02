Milazzo, più gente del consentito in discoteca: questore la chiude

MILAZZO (MESSINA) - La questura di Messina ha chiuso temporaneamente l’unica discoteca si Milazzo. A firmare il provvedimento il questore Mario Finocchiaro dopo che gli agenti del commissariato milazzese hanno riscontrato numerose irregolarità all’interno e all’esterno della discoteca. La discoteca avrebbe dovuto ospitare 450 persone a fronte delle 600 che vi si trovavano e di queste 250 erano distribuite su due soppalchi che ne avrebbero potuto contenere 75.

Sei sarebbero dovuti essere gli addetti alla sicurezza ma in realtà ne risultavano presenti solo 4 per di più privi della necessaria formazione e del conseguente attestato di idoneità. Assente pure l'elettricista contrariamente a quanto espressamente previsto nella licenza per trattenimenti danzanti a carattere permanente. Le uscite di sicurezza, non erano presidiate e sgombre, venivano ostruite da assembramenti di avventori. Non risultava garantito l'accesso a persone diversamente abili.