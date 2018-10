Il bosco fa tendenza, la moda dell'autunno ispirata da foglie e alberi

«Quando entri in un bosco popolato da antichi alberi, più alti dell’ordinario, e che precludono la vista del cielo con i loro spessi rami intrecciati, le maestose ombre dei tronchi, la quiete del posto, non ti colpiscono con la presenza di una divinità?», Lucio Anneo Seneca.

La donna delle collezioni autunno/inverno 2018-19 passeggia su un tappeto di foglie secche tra giganteschi alberi spogli in un bosco incantato e nostalgico come quello inscenato mesi fa al Grand Palais di Parigi per accogliere la collezione Chanel RTW A/I 18-19. Indossa completi in tweed colorati d’autunno, lunghi e sensuali stivali cuissard alti fino alla coscia, fili di perle, ricami metal profilano ramage e foglie mentre fate e gnomi immaginari si librano nell’aria.

Simbolo onirico intriso di contraddizioni, il bosco attrae e inquieta. Spazio armonioso, incontaminato e pieno di vita oppure oscuro, impenetrabile, metafora del labirintico smarrimento interiore. Scenario ideale per l’esperienza iniziatica, strettamente connessa alla rappresentazione fiabesca, si contrappone al contesto urbano, spazio civilizzato regolato dai principi della razionalità.

Bosco Vs Città. Per le sue creazioni RTW fall/winter 18-19, Prada sceglie Milano per dar vita al suo “Notturno” in un dialogo tra moda, architettura e città. Dalle grandi vetrate della Torre della Fondazione Prada, set della sfilata invernale, insegne al neon interpreti della natura industriale della maison, illuminano il notturno scenario. La sua donna indossa capi colorati da colori fluo, nylon nero, pesante tweed, tessuti tecnici, accompagnati da fiocchi in tulle, frange in PVC e ricami di paillettes rivendicando il suo “diritto a far festa” anche da sola per strada in una buia e fredda notte metropolitana.

CHANEL



Un’immagine relativa al finale della sfilata Chanel RTW autunno/inverno 2018-19 al Grand Palais di Parigi dove è stato inscenato un bosco con giganteschi alberi secchi e spogli, e un tappeto di foglie secche e muschio, per volontà di Karl Lagerfeld, direttore creativo della maison.

Photo Credit: Olivier Saillant.

PRADA

La gonna a pieghe accentua le linee fluide del delicato abito in organza tec senza maniche della collezione Prada RTW autunno/inverno 2018-19.

Il capo è impreziosito sul retro da un fiocco annodabile.

www.prada.com

ROLEX

Orologio Rolex Datejust 31 in oro Everose 18 ct con quadrante “Chocolate” dotato di indici in oro 18 ct e diamanti presenti anche sulla lunetta. Bracciale Oyster, movimento meccanico calibro 2236 a carica automatica e lente Cyclope posta sulla finestrella del quadrante per ingrandire la data e facilitarne la lettura.



TOD’S



Borsa in pelle martellata con rifiniture in pelle liscia. Da indossare sia a mano che con tracolla. Dispone di tasche interne ed esterne per tenere tutto in ordine.

HOGAN



Sneakers Maxi H222 in suède bordeaux con dettagli in vernice e pelle metallizzata.

TOD’S EYEWEAR

Occhiali da sole dalla shape tondeggiante in acetato, con iconica infilatura obliqua in pelle cucita a mano.

HERNO

Piumino dalla forma ad A con collo a cratere realizzato in nylon effetto vinile con maxi zip nera e manicotti in maglia staccabili.

CHANEL

Palette di ombretti LES 4 OMBRES, 304 Mystère et Intensité, composta da marrone ramato con riflessi dorati, rosa pesca, nero opaco e un intenso rosso violaceo.

TIFFANY&CO.



Bracciale rigido in oro della collezione Olive Leaf di Paloma Picasso per Tiffany & Co.

MORELLATO

Orecchini al lobo della collezione Tesori in argento 925 con zircone verde smeraldo centrale incorniciato dalla luce degli zirconi bianchi.



FAY

Impermeabile in cotone misto lana con fantasia micro pied-de-poule, e collo a camicia, caratterizzato dall’applicazione di una lamina trasparente dall’effetto specchiato. Completano il capo le ampie tasche diagonali e l’iconico gancio Fay.