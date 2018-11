Il top Intimissimi di Chiara Ferragni in stile wonderwoman perfetto per il Natale

Il top Intimissimi di Chiara Ferragni presentato ieri a Milano è già un capo cult di questo Natale 2018 grazie a stelle argentate, pailettes e tulle nero vedo e non vedo che lo rendono perfetto per le feste. La fashion blogger e testimonial del brand di intimo lo ha indossato, immersa nella suggestiva cornice de Lo Schiaccianoci, abbinato con una gonna di vernice e un paio di stivali scamosciati, ma sta benissimo anche con un paio di jeans. Tanti i fan accorsi ieri a Milano per Chiara Ferragni che non si è sottratta a selfie e autografi, sfidando anche il freddo del capoluogo milanese vestita solo del suo nuovo body. «Con questo freddo sei uscita così? Dimmi come fai!», ha commentato un utente su Instagram. «È una donna bionica», ha risposto un altro. E in effetti con quel body blu notte tempestato di stelle argentate sembrava un po' Wonderwoman in versione bionda.