Somalia: Mogherini, da Ue 200 milioni

BRUXELLES, 17 LUG - "Da parte europea, sono lieta di annunciare oggi un pacchetto aggiuntivo di circa 200 milioni di euro a sostegno della stabilizzazione della Somalia". Lo ha affermato l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini al Forum di partenariato sulla Somalia oggi a Bruxelles. "La pace in Somalia è un interesse che tutti condividiamo e la missione di peacekeeping ricopre un ruolo essenziale, per questo l'Ue continuerà a sostenere l'Amisom", ha proseguito Mogherini annunciando un "nuovo pacchetto di 114 milioni di euro per finanziare le attività dell'Amisom nel secondo semestre dell'anno".