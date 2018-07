WASHINGTON, 17 LUG - "Mi rendo conto che c'è bisogno di una chiarificazione: volevo dire 'non vedo perchè la Russia non debba essere ritenuta responsabile" per le interferenze nelle elezioni americane. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha spiegato così ai giornalisti alla Casa Bianca le sue parole in conferenza stampa con Putin a Helsinki, parlando di un errore, affermando che intendeva dire l'opposto.