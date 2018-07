BANGKOK, 18 LUG - I 12 ragazzi thailandesi recuperati dalla grotta Tham Luang assieme al loro allenatore hanno lasciato poche ore fa l'ospedale dove erano in cura dal loro salvataggio, avvenuto tra l'8 e il 10 luglio, e parteciperanno stasera ad una conferenza stampa per poi tornare alle loro case. Tutti e 13 i ricoverati sono ora in buone condizioni, a parte alcune infezioni minori.