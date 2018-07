Babis,quella di Conte non è la soluzione

PRAGA, 18 LUG - "Il ricollocamento dei migranti come viene richiesto oggi dall'Italia non è una soluzione. Una procedura simile è controproducente, per cui noi non la sosterremo. Saremo noi a decidere chi verrà nel nostro Paese": lo ha detto il premier ceco Andrej Babis al Senato annunciando la sua disponibilità ad incontrare il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte. Babis ha detto ai senatori di aver proposto come data per l'incontro il 30 luglio ma che, "visto che la data non va bene al premier italiano, occorrerà fissarne un'altra".