Gaza: ucciso soldato israeliano

(ANSAmed) - TEL AVIV, 20 LUG - Un soldato israeliano e' stato ucciso oggi da una ''cellula di terroristi'' presso il confine con Gaza, nel settore Sud della Striscia. Lo ha reso noto il portavoce militare, rimuovendo cosi' la censura imposta in un primo momento per informare la famiglia. Il militare e' stato ferito in modo grave dal fuoco dei palestinesi, ed e' deceduto dopo il ricovero in ospedale. Questo e' l'incidente che oggi ha messo in moto sul confine una catena a reazione che ha incluso bombardamenti a Gaza e lanci di razzi su Israele.