Ong denuncia Libia per omesso soccorso

ROMA, 21 LUG - La ong spagnola Proactiva Open arms ha presentato una denuncia per omissione di soccorso e omicidio nei confronti della Libia, per quanto avvenuto nei giorni scorsi davanti al paese africano dove sono stati trovati i cadaveri di una donna e un bambino che erano vicino a una donna camerunense, ancora in vita. Ad annunciarlo in una conferenza stampa, dopo l'arrivo dell'imbarcazione a Palma di Maiorca in mattinata, è stato il fondatore dell'associazione Oscar Camps. Che ha aggiunto: "Spero che la procura spagnola indaghi sulla Guardia costiera libica e italiana".