Giappone: danni maltempo da 920 mln euro

TOKYO, 23 LUG - I danni delle piogge torrenziali al settore agricolo e alla pesca nel Giappone occidentale, precedute dalle precipitazioni provocate dal tifone Prapiroon, saranno di gran lunga superiori alle precedenti stime rilasciate dal governo. In base ai dati del ministero dell'Agricoltura nipponico i costi si aggirano intorno a 120 miliardi di yen, l'equivalente di 920 milioni di euro, rispetto ai 77 previsti poche settimane fa. Il premier Shinzo Abe ha chiesto ad una commissione speciale di compilare una lista di misure straordinarie per le principali attività del territorio utilizzando un fondo di riserva statale di 400 miliardi di yen. Per quel che riguarda le società di servizi non collegate all'agricoltura, secondo il capo di Gabinetto Yoshihide Suga, l'ammontare dei danni delle piogge eccede i 470 miliardi di yen. Secondo il ministero della Salute circa 17mila abitazioni nelle tre prefetture maggiormente colpite dal disastro, Okayama, Hiroshima e Ehime, non hanno ancora accesso all'acqua corrente.