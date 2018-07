Yemen, negoziati con prigionieri liberi

ROMA, 23 LUG - Il Primo ministro dello Yemen, Ahmed Obeid bin Daghr, ha dichiarato che i negoziati per raggiungere una soluzione al conflitto in Yemen potranno riprendere solo dopo che le milizie Houthi avranno rilasciato tutti i prigionieri. "E' necessario mostrare le buone intenzioni prima dell'inizio di nuovi negoziati attraverso il rilascio di tutti i prigionieri in carcere" ha dichiarato il Primo ministro yemenita, aggiungendo fra le richieste anche che gli Houthi "facilitino l'arrivo degli aiuti umanitari". L'inviato delle Nazioni Unite in Yemen, Martin Griffiths, sta cercando da settimane di mediare tra le forze governative e le milizie Houthi affinché si trovi una soluzione al conflitto iniziato nel 2015 e che ha causato circa 10mila vittime. In un incontro con Griffiths, il Primo ministro Daghr ha dichiarato che i negoziati dovranno portare al disarmo degli Houthi e al loro ritiro dalla capitale Sanaa.