Maas scettico su centri migranti Africa

BERLINO, 25 LUG - "Sono scettico su come potrebbero funzionare questi centri in Nordafrica": lo ha detto il ministro degli esteri tedesco, Heiko Maas, a proposito della discussione sull'istituzione di centri di raccolta per migranti sulle coste nordafricane del Mediterraneo, oggi in un'intervista a WAZ, quotidiano della Funke Mediengruppe. "I governi nordafricani respingono finora la richiesta" di accogliere centri per migranti nei loro Paesi e "vedo molti problemi pratici" in questa soluzione, ha continuato Maas. Inoltre "è irrealistico che vadano nei centri proprio quelle persone che sanno che le loro possibilità di un'accoglienza legale nella Ue è quasi pari a zero", ha proseguito Maas. "Queste persone cercherebbero nuove vie illegali per l'Europa".