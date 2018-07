Siria: Erdogan, non va bene, vedrò Putin

ISTANBUL, 25 LUG - Recep Tayyip Erdogan discuterà domani della situazione in Siria con Vladimir Putin a margine del summit dei Paesi Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) a Johannesburg, dove il presidente turco sarà presente per un primo contatto di alto livello. "La situazione in Siria, che sia a Tal Rifat o a Manbij, non sta andando come speravamo. Gli unici posti dove le cose stanno andando nella direzione auspicata sono Afrin, Jarablus e Al Bab", cioè le zone dove l'esercito turco ha compiuto le sue operazioni militari, ha spiegato stamani Erdogan prima di imbarcarsi per il Sudafrica. Tra le questioni che verranno affrontate, ha aggiunto, ci saranno anche gli sviluppi a Idlib e Daraa.