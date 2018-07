Attivista ferma rimpatrio afghano

ROMA, 25 LUG - Una studentessa attivista per i diritti umani svedese, Elin Ersson, é riuscita ad evitare che un richiedente asilo afghano fosse rimpatriato bloccando l'aereo nell'aeroporto di Goteborg sul quale l'uomo era stato imbarcato per essere accompagnato in Turchia prima di essere riportato in patria. La giovane, riportano oggi i media britannici, ha acquistato un biglietto per lo stesso volo quando ha saputo, insieme ad altri attivisti, del previsto rimpatrio. Non appena é salita sul velivolo, ha iniziato uno streaming dal vivo sulla sua pagina Facebook, chiedendo al comandante dell'aereo di intervenire per salvare la vita dell'afghano, che secondo lei sarebbe stato ucciso se fosse stato rimpatriato. Il video, che é già stato visto circa due milioni di volte, documenta il confronto tra la ragazza e il personale di bordo e alcuni passeggeri che le chiedevano di interrompere la protesta e lasciar partire l'aereo. Alla fine l'afghano viene scortato fuori dal velivolo con l'attivista tra gli applausi dei passeggeri.