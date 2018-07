Macedonia, via a negoziati adesione Nato

SKOPJE, 25 LUG - La Macedonia ha avviato i colloqui di adesione alla Nato dopo aver ricevuto un appello per il vertice dell'Alleanza a Bruxelles il 12 luglio. Una delegazione della Nato guidata dal direttore degli Affari europei e globali James McKee è arrivata oggi a Skopje per discutere con le istituzioni macedoni questioni politiche, di sicurezza, di difesa, finanziarie e politiche nei negoziati di adesione. In una conferenza stampa McKee ha detto di attendersi che la Macedonia diventerà membro della Nato entro circa un anno e mezzo. L'adesione della Macedonia alla Nato è condizionata dalla piena attuazione del trattato con la Grecia, con la quale è previsto che si debba organizzare un referendum e attuare un cambiamento costituzionale in modo che entro la fine dell'anno lo Stato cambi il suo nome in Macedonia settentrionale.