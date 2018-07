Mo: Ahed Tamimi libera domenica prossima

(ANSAmed) - TEL AVIV, 26 LUG - Ahed Tamimi, l'adolescente attivista palestinese condannata per aver aggredito dei soldati israeliani a Nabi Saleh in Cisgiordania, sarà rilasciata dal carcere domenica prossima al termine della pena. Lo ha fatto sapere la sua famiglia. Tamimi (17 anni) è diventata famosa dopo essere stata filmata mentre schiaffeggiava e colpiva dei militari israeliani che non hanno reagito. Detenuta per tre mesi in attesa del processo, è stata poi condannata nel marzo scorso a otto mesi di reclusione dopo aver raggiunto un accordo di patteggiamento.