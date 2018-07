Pedofilia:Bbc paga danni a Cliff Richard

LONDRA, 26 LUG - La Bbc ha annunciato il versamento di 850.000 sterline d'indennizzo per spese legali nelle tasche di sir Cliff Richard, 77 anni, leggenda della musica pop britannica, dopo essere stata condannata per aver violato la privacy (e di fatto la presunzione d'innocenza) dell'artista nella copertura giornalistica di un clamoroso caso di sospetti di pedofilia poi caduti. Lo ha reso noto la stessa emittente pubblica, facendo peraltro sapere di star valutando un ricorso contro quella sentenza, in nome della libertà d'informazione. Le 850.000 sterline sono aggiuntive rispetto al risarcimento da 210.000 sterline stabilito d'autorità il 18 luglio dal giudice dell'Alta Corte Anthony Mann nei confronti della stessa Bbc, condannata (a conclusione d'una causa intentata da Richard) assieme polizia della contea inglese dello Yorkshire che condusse l'indagine sul caso e fece trapelare indiscrezioni.