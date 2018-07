Falso allarme su volo Parigi-Pechino

ROMA, 26 LUG - Un aereo della compagnia Air China in volo da Parigi a Pechino è stato costretto a tornare nella capitale francese, a causa di un "allarme terrorismo". Lo ha annunciato la compagnia. Le autorità francesi hanno assicurato che si è trattato di un "falso allarme" terrorismo causato da un "passeggero australiano" che non era sul volo Parigi-Pechino e che ha segnalato la possibile presenza di una "bomba a bordo". Dopo l'accurata ispezione degli artificieri sull'aereo della Air China rientrato all'aeroporto parigino di Roissy Charles-de-Gaulle, il principale scalo di Francia, non sono state riscontrate tracce di esplosivo.