Morto israeliano colpito in Cisgiordania

TEL AVIV, 27 LUG - E' morto nella notte uno dei tre israeliani che erano stati accoltellati nell'insediamento ebraico di Adam, in Cisgiordania, da un palestinese di 17 anni che è stato ucciso da uno degli aggrediti. La vittima è un uomo di 31 anni. In seguito all'attentato, l'esercito ha inviato rinforzi nella zona mentre su richiesta del movimento dei coloni, il ministro della difesa israeliano Avigdor Lieberman ha deciso di estendere l'insediamento. "Ho dato istruzione di preparare, ad Adam, progetti di costruzione di 400 nuovi alloggi - ha scritto su Twitter - che dovranno essere approvati nei dipartimenti per la progettazione già nelle prossime settimane''.