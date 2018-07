Israele ordina estensione colonia Adam

(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 LUG - In seguito all'attentato palestinese di ieri ad Adam (Cisgiordania) il ministro della difesa israeliano Avigdor Lieberman ha immediatamente accolto la richiesta del movimento dei coloni di estendere quell' insediamento. ''La riposta migliore al terrorismo - ha scritto su twitter - è rilanciare l'insediamento ebraico nella Giudea-Samaria'', il nome biblico della Cisgiordania. ''Pertanto ho dato istruzione di preparare ad Adam progetti di costruzione di 400 nuovi alloggi, che dovranno essere approvati nei dipartimenti per la progettazione già nelle prossime settimane''. Il suo messaggio è stato accolto con soddisfazione dagli abitanti di Adam, ''Chiameremo quelle case - hanno detto - 'Quartiere Ovadia' '', in memoria dell'israeliano ucciso ieri che si chiamava Yotam Ovadia.