May in Austria, poi vacanza in Italia

LONDRA, 27 LUG - Theresa May si prepara anche quest'anno con il marito Philip a una settimana di vacanza in Italia, ma non senza una tappa intermedia dedicata oggi all'ennesima tornata d'incontri internazionali sulla Brexit. Salvata di recente per il rotto della cuffia la sua compagine dai rischi di una crisi di governo e assunto su di sé il controllo diretto sui difficili negoziati con Bruxelles, la premier britannica lascia oggi Londra - come riferiscono i media di casa sua - alla volta dell'Italia, dove (come l'anno scorso) trascorrerà una settimana di riposo nella zona del Lago di Garda. Ma prima si ferma a Salisburgo, ospite del cancelliere austriaco Sebastian Kurz al celebre festival musicale, a margine del quale ha in programma anche colloqui politici: con lo stesso Kurz e con il premier ceco Andrej Babis. May tornerà in patria dall'Italia già ai primi di agosto per riprendere il lavoro per alcuni giorni, prima di un altro stop vacanziero di due settimane in Svizzera.